Mülkiyeliler Ve Mülkiye Dostları Türkiye İktisat Kongresi Konferansında Buluştu

Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlen konferansta Dr. Serdar Şahinkaya konuşmasına "Shakespeare'in; "Bütün dünler, yarınları aydınlatan fenerlerdir!" sözüyle giriş yaptı. Neredeyse yaşanmış büyük bir yangının dumanlarının hala tüttüğü bir şehirde,Kurtuluş Savaşından tam beş ay sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1135 delege ile bir kongre gerçekleştirmenin neredeyse inanılmaz olduğunu belirten Şahinkaya, o koşullar altında dahi İzmir'e gelen konukların birçoğunun evlerde misafir edildiği bir kongre lojistiği oluşturulduğunu ifade etti.

Konferansta İktisat Kongresinin Lozan Barış Anlaşması görüşmelerinin kesintiye uğraması ile ilgili olmadığının altını çizen Dr. Şahinkaya, dönemin İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt'un aylar öncesinden Gazi Paşa ile istişare halinde kongre hazırlıklarının sürdürüldüğünü vurguladı.

Kongre öncesinde 3 Şubat 1923 günü Gazi Mustafa Kemal'in İzmirli 500 kadınla yaptığı toplantıda "Kadınsız kalkınma olmaz" mesajını net bir şekilde ileterek kurulacak yeni devletin kadın – erkek omuz omuza ilmik ilmik örülmesi gerektiği hususlarına da dikkat çekildi.

Şahinkaya bu kongre dolayısıyla toplumsal sınıflar bağlamında çiftçi, tüccar, işçi ve sanayicilerin ilk kez bir araya geldiğini belirtirken kongrede 34 maddelik taleplerini sunan ve bu taleplerin içinde1 Mayıs kutlamasına da yer veren işçi sınıfına büyük bir saygıyla yaklaşıldığını anlattı.

Kılıcı ile beş ay önce emperyalizmi Ege'de denize gömen muzaffer orduların komutanıMustafa Kemal'in açış konuşmasındaki "kılıç – saban ikilemi" vurgulanarak artık kılıcın değil sabanın yani üretiminön plana geçeceği bir stratejik tercihin belirlendiği ifade edildi.

Kongrenin önemli aktörleri olan Gazi Mustafa Kemal ve Mahmut Esat Bozkurt'un daha modern, aydınlanmacı bir çizgi üzerinde olduklarını ileri süren Şahinkaya, Kazım Karabekir'in çizgisini daha tutucu ve ve "bir lokma – bir hırkacı" olarak değerlendirdi. Şahinkaya'ya göre İzmir İktisat Kongresi 1923 Türkiye'sinin iktisadi bir panoramasıdır, en önemli eksiklik bilgidir ve tüm kesimler eğitim talep etmektedir. Bunun yanı sıra kredi ihtiyacı dolayısıyla ihtisas bankalarına ihtiyaç duyulduğu da dile getirilmiştir.

Kongre sonucunda kabul olunan 291 maddenin sonradan Cumhuriyet Halk Partisinin programına dönüştüğünü belirten Şahinkaya, buna karşınKongre sonuç bildirgesiolan Misak-ı İktisadi'nin oldukça cılız ve devrimci perspektiften uzak bir şekilde hazırlandığını bunda da Lozan Barış Anlaşması çalışmaları nedeniyleMustafa Kemal'in İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt'la birlikte kongrenin sonucunu beklemeden İzmir'den ayrılmalarının rolü olduğuna değindi.

Kongre tutanak ve belgelerinden oluşan balya ve sandıklarının kaybolmasının oldukça manidar olduğunu belirten Şahinkaya, kongrenin yapıldığı Hamparsumyan Han'ınyıkılması ve yerine otopark yapılmasının oldukça düşündürücü olduğunu, bu alana yapılan İzmir İktisat Kongresi Anıtının ise oldukça sönük kaldığını ve İzmir/ İzmirlilerin Kongre'nin hatıratının daha canlı ve gerçekçi biçimde yeniden projelendirilmesinin isabetli olacağını gereğini vurguladı.