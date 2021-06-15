Mülkiyeti Belediyemize Ait Gedikkaya Mahallesi 1057 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İ·hale Kanununun 35/A Maddesi Gereğince...
15.06.2021 21:02
Mülkiyeti Belediyemize ait Gedikkaya Mahallesi 1057 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...
Mülkiyeti Belediyemize ait Gedikkaya Mahallesi 1057 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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