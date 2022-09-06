İbb'den Alınarak Hazine'ye Devredilen Fehime ve Hatice Sultan Yalılarının Son Hali Ortaya Çıktı.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Hazine'ye devredilen Ortaköy'deki Fehime ve Hatice Sultan yalılarının harap halde olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Restorasyon bahanesiyle alınan 4 bin 500 metrekarelik alan, 39 bin metrekareye çıkarılıp kaçak imalatlarla bir imar vurgununa dönüştürülmüş" dedi.

İstanbul'un önemli merkezlerinden Ortaköy'de bulunan Fehime ve Hatice Sultan yalıları, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Hava Yolları (THY) ve Doko ortaklığındaki şirkete otel yapılmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmiş, ancak mülkiyeti 2014 yılında İBB'ye devredilmişti. Aradan geçen sürede sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilmediğini tespit eden İBB, konuyu yargıya taşımıştı.

Bu gelişmenin hemen ardından, İstanbul Valiliği'nde dün toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devretti.

Toplantının ardından bir açıklama yapan İBB Başkanvekili Ülkü Sakalar, "THY ve Doko şirketiyle İBB arasında yargıya intikal etmiş bir konuya Valilik eliyle müdahale edilmesinin, açıkçası çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Burada yapılan, tamamen bir müdahale. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Yargı yoluna gideceğiz. 'Burası 1950 yılında Maliye Hazine'si üzerineydi. Hata yapmışız pardon, İl Özel İdaresi'ne gitmemeliydi' dediler" değerlendirmesini yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "İBB'nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışıyla bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.

Söz konusu yalıların THY ve Doko ortaklığındaki şirkete 25 yıllığına devredilmesinin ardından geçen 13 yıllık sürede şantiye görünümünden kurtulamayan yalıların harabe halindeki son durumuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bu görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şunları kaydetti:

"2009'da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restore edilmeyen, bugün İBB'den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu? Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü. Çünkü restorasyon bahanesi ile alınan 4 bin 500 m2 alana sahip iki sarayın 39 bin metrekareye çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürülmüştü. Çünkü otopark dedikleri alanda balo salonları, 25 metre denizin altına indikleri bir inşaat vurgunu yapmışlardı."