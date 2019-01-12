Mülteci Aile Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
1 saat önce
Isparta'da İran ve Afganistan uyruklu anne-baba ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye sevk edildi.
Isparta
'da İran
ve Afganistan
uyruklu anne-baba ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi'nde bugün saat 10.45 sıralarında İran uyruklu baba Hamid A. (45), Afganistan uyruklu anne Masoumeh H. (27) ve çocukları Ali Ehsan H. (5) ile Fatemeh H. (8), yaşadıkları apartmanın 4. katındaki evde sobadan sızan gazdan zehirlendi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları şahısları ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk etti.
Ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:34 Kaynak: İHA
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