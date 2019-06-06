Son Dakika Haberleri: Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi
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Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi

1 saat önce

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a sığınan Feriba Amini, mülteciler tarafından kullanılan botları çantaya çevirerek Atina'da hayata tutunmaya çalışıyor.

Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi, System.String[]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a sığınan Feriba Amini, mülteciler tarafından kullanılan botları çantaya çevirerek Atina'da hayata tutunmaya çalışıyor.

Tasarımcı Feriba Amini, Afganistan'daki iç savaşta abisini kaybetmesi sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 5 yaşındaydı. İranda yaşadığı 20 yıl boyunca ise okula gitmesine ya da çalışmasına izin verilmedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08 
Yunanistan, Dünya
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