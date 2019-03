Mülteci Çocuğun Yaşadıkları Kitaba İlham Oldu

Manisa'da Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfındaki biri Iraklı 4 öğrencinin hikayeleri 'Ponçik' isimli kitapta toplandı.

Manisa'da Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfındaki biri Iraklı 4 öğrencinin hikayeleri 'Ponçik' isimli kitapta toplandı. Iraklı öğrenci Yunus Nazhan Hamad'ın Irak'tan Türkiye'ye gelişlerini anlatmak istemesiyle ortaya çıkan kitap sayesinde özel çocuklar fırsat verilince neler yapabileceklerini ortaya koydu.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunda bulunan özel eğitim sınıfının 4 öğrencisi tarafından yazılan hikayeler 'Ponçik' isimli kitapta toplandı. Okul aile birliğinin destekleriyle ilk baskısı 500 adet yapılan kitabın tanıtımı okulda yapıldı. Tanıtıma Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, şube müdürleri, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, özel eğitim sınıfı öğretmeni ve kitabın editörü Osman Uluç, Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu, okul müdür yardımcıları ve öğretmenleri katıldı. Kapak tasarımı Meral Limanlar tarafından yapılan ve Osman Uluç editörlüğünde bastırılan 'Ponçik' isimli kitaba Iraklı Yunus Nazhan Hamad 'Yolculuk ve Kucaklaşma', Eylül Özkoyuncular 'Ponçik', Mehmet Can Doğru 'Madalyonun Öteki Yüzü' ve Cenk Karaçoban 'Sakız Adası' isimli hikayeleriyle destek vererek yazarlığa ilk adımlarını da atmış oldu.



Kitabın editörü ve sınıf öğretmeni Osman Uluç, "4 öğrencimiz öyküler yazdı. Bu öyküleri daha sonra kitaplaştırmak istedik. Öykülerimizden birinde Iraklı mülteci bir çocuk Irak'tan yaşadıkları yolculuğu ve sonrasında Türkiye'de yaşadıklarını ve Türk halkına olan teşekkürlerini anlatıyor. Bir diğer öykümüzü de Eylül arkadaşımız yazdı. Ponçik isimli kedisiyle yaşadıklarını anlattı. Bir diğer öykümüz 'Madalyonun Öteki Yüzü'nde de Spil Dağı'nda yaşanan bir macera anlatılıyor. Bir diğer arkadaşımız da Sakız Adası öyküsüyle Sakız Adası'nda Çeşme'de yaşadıkları öyküyü anlattı. Bu öykülerin sonunda öğrencilerimize profesyonel fotoğraf makinesi aldık ve Manisa'yı fotoğraflamaya başladılar. Sene sonunda inşallah bir fotoğraf sergisi açmayı düşünüyoruz. Özel eğitim öğrencilerinin hayatta var olabildikleri ve imkanlar dahilinde bir şeyler yapabildiklerini anlatmaya çalıştık" dedi.



Iraklı öğrenci yaşadıklarını paylaşmak istedi



Kitabın ortaya çıkışının ise Iraklı öğrencileri Yunus Nazhan Hamad sayesinde olduğunu ifade eden Uluç, "Kitabımız Iraklı öğrencimizin Irak'ta yaşadıklarını anlatmak istemesiyle ortaya çıktı. Sonra diğer öğrencilerimiz de 'Bizler de birer öyküyle destek vermek istiyoruz' dedikten sonra kitap fikri ortaya çıktı. Müdür beyle paylaştık, sağ olsun okul birliği de çok katkıda bulundu. Kitabı tamamladıktan sonra matbaada bastırarak yayınladık. Geri dönüşler de çok olumluydu" diye konuştu.



İkinci kitap yolda



Özel öğrenciler tarafından yine özel öğrencilerin hayatının anlatılacağı ikinci bir kitabın da hazırlık çalışmalarına başladıklarını kaydeden Uluç şunları söyledi:



"Özel çocukların hikayelerinin olduğu ikinci bir kitap daha yayınlayacağız inşallah Mayıs gibi. Fotoğraf sergisiyle birlikte onu da hazırlamayı düşünüyoruz. Bu öğrenciler, destek verildiği zaman neler yapabileceklerini daha da gösterecekler. Toplumda bir şeyler yapabildiklerini gösterecekler. Bu çocuklar toplum dışına itildiği zaman toplum da kazanmıyor. Toplum içine alındıkları zaman çok faydalı olabileceklerini göstermek istedik."



"Eğitimde yapılabileceklerin sınırı olmadığını gördük"



Ortaya çıkan kitabın son derece değerli olduğunu vurgulayan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise, "Eğitimde yapılabileceklerin sınırı olmadığını burada görmüş oluyoruz. Burada özel eğitim sınıfında öğretmenlerimizden özel eğitim hizmeti alan öğrencilerimizin bir ürünüyle karşı karşıyayız. Burada özel öğrencilerimiz gerçekten özel bir çalışma ortaya koymuş oluyorlar öğretmenlerinin rehberliğinde ve yaptıkları çalışmayı da somut olarak elimizde kitap olarak görüyoruz. Bunun son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle özel öğrencilerimizin diğer öğrencilerle aynı düzeyde eğitim alabildiklerini ve bunun ne kadar etkili olabildiğini gösterebildiklerini bu örnekle yaşayarak görmüş oluyoruz" diye konuştu.



Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu da özel öğrencilerin kendisi için çok özel olduğunu ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



Irak'ın başkenti Bağdat'tan ailesiyle birlikte kaçarak Türkiye'ye gelişlerini ve burada yaşadıklarını 'Yolculuk ve Kucaklaşma' isimli hikayede kaleme alan 14 yaşındaki Yunus Nazhan Hamad, "Irak'tan geldiğim olayı anlatmak istedim. Nasıl geldiğimi arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Arkadaşlarım da, Osman hocam da, öğretmenlerim de destek oldu" dedi.



Kitaba ismini veren 'Ponçik' hikayesinin yazarı 13 yaşındaki Eylül Özkoyuncular da hikayesinde kedisini anlattığını söyledi. Kitapta yer alan 'Madalyonun Öteki Yüzü' isimli hikayeyi yazan 13 yaşındaki Mehmet Can Doğru, Spil Dağı'nda madalyonla ilgili bir hikayeyi anlattığını dile getirdi.



'Sakız Adası' isimli hikayenin yazarı 13 yaşındaki Cenk Karaçoban ise, hikayesinde bir arkadaşıyla Sakız Adası'nda kayboluş ve askerler tarafından bulunmalarını konu edindiğini anlattı.



Tanıtım toplantısında özel öğrenciler tarafından çekilen doğa fotoğrafları protokol üyelerine hediye edildi. - MANİSA

