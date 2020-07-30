Mülteci çocuklar, Kovid-19'u masal kitaplarından öğrenecek - Son Dakika

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), mülteci çocuklar için koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerini anlatan masal kitapları hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Mülteci Çocuklara Yönelik Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri Projesi" kapsamında, 3 ayrı yaş grubu ve ebeveynler için hazırlanan 56 bin kitap, başta İstanbul, Gaziantep, Ankara ve İzmir olmak üzere 12 ilde dağıtılacak.

Türkçe ve Arapça dil seçeneği ile 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan "Farah Kelebeği'nin Anlatacakları Var" masal kitabı ile mülteci aileler, çocuklarına kendilerine güvenmeleri noktasında destek olacak.

Oyunlardan ve görevlerden oluşan, 7-11 yaş grubundaki çocukları kapsayan "Koronavirüs ve Terazimdeki Duygular" kitabı ile okuyucuların, zor duygularla nasıl baş edebilecekleri, öğrenmeleri ve evde geçirdikleri süreyi de eğlenceli ve verimli bir hale getirmeleri planlanıyor.

Dernek, 12 yaş ve üstü çocuklar için hazırladığı "Koronavirüs Günlüğüm" kitabı ile de gençlerin, salgın, salgından korunma yolları ve hastalıkla mücadelede yaşanan olumlu gelişmeler hakkında bilgi verirken duygu ve düşüncelerini de yazmaya teşvik ederek, Kovid-19 sürecinde, kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlanıyor. Hazırlanan kitapçıkta, "bir gün eskiye döneceğiz" mesajı, genç okuyucuların dikkatine sunuluyor.

Aileler de unutulmadı

Koronavirüs sürecinde çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan, "Çocuklarla Birlikte Evde Kolayca Uygulanabilecek Oyun ve Etkinlikler" kitabı ile de farklı yaş grupları için evde yapılabilecek 60 etkinlik ve oyun yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, UNICEF iş birliği ile yürüttükleri Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde, çocukların ve ailelerinin sosyal, psikolojik ve Kovid-19 ile ilgili konularını da kapsayan sağlık danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Kavlak, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kamu sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara hijyen kiti dağıtımını sürdürdüklerini vurguladı.

Kitapçıkların çocuklarda farkındalık yaratmak ve çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla SGDD çalışanı 8 psikolog tarafından hazırlandığını ifade eden Kavlak, şu bilgileri verdi:

"SGDD-ASAM Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri'nde gerektiği takdirde sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri uygulanarak yüz yüze, yeterli durumlarda da internet üzerinden ve telefon yoluyla danışmanlıklar vererek ya da kamu kurumlarının koordinasyonunda ihtiyaç sahibi sığınmacıları ziyaret ederek destek sağlıyoruz.

Pandemi sürecinden en çok etkilenenlerin başında çocuklar geliyor. Kovid-19 sürecinde çocukların kendilerini ve ailelerini güvende hissetmesi çok önemli. Kitapçıklarda, hem ailelere hem de çocuklara bu süreçle nasıl baş edecekleri anlatılıyor."