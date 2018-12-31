Mülteci Çocuklara Yılbaşı Programı
1 saat önce
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi tarafından, "Sosyal Uyum Programı" kapsamında mülteci çocuklar için yılbaşı programı düzenlendi.
Amasya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi tarafından, "Sosyal Uyum Programı" kapsamında mülteci çocuklar için yılbaşı programı düzenlendi.
Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi'nde düzenlenen programa, İran
, Irak
, Suriye
ve Afganistan
uyruklu 50 çocuk katıldı.
Programda, palyaço ve müzik eşliğinde eğlence, boyama, grup halinde oyunlar düzenlendi.
Ayrıca çocuklara, Yeşilay Cemiyeti
Amasya Şubesi tarafından boyama kitapları ve boya kalemleri hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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