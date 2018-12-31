Son Dakika Haberleri: Mülteci Çocuklara Yılbaşı Programı

Mülteci Çocuklara Yılbaşı Programı

1 saat önce

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi tarafından, "Sosyal Uyum Programı" kapsamında mülteci çocuklar için yılbaşı programı düzenlendi.

Mülteci Çocuklara Yılbaşı Programı, System.String[]
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi tarafından, "Sosyal Uyum Programı" kapsamında mülteci çocuklar için yılbaşı programı düzenlendi.

Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Amasya Şubesi'nde düzenlenen programa, İran, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 50 çocuk katıldı.

Programda, palyaço ve müzik eşliğinde eğlence, boyama, grup halinde oyunlar düzenlendi.

Ayrıca çocuklara, Yeşilay Cemiyeti Amasya Şubesi tarafından boyama kitapları ve boya kalemleri hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:55 Kaynak: AA

İran, Amasya, Güncel
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