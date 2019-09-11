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Mülteci çocuklara yönelik 'Sıfır Atık Projesi' semineri düzenlendi

36 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülüp Türkiye'deki bütün kamu kurum kuruluşları ile hastane, okul, üniversite, otel, terminal gibi birçok yer ve merkezde uygulanmaya başlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çocuk Hakları Erzurum İl Temsilciliği tarafından Aile Çalışma ve Sosyal...

Mülteci çocuklara yönelik 'Sıfır Atık Projesi' semineri düzenlendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülüp Türkiye'deki bütün kamu kurum kuruluşları ile hastane, okul, üniversite, otel, terminal gibi birçok yer ve merkezde uygulanmaya başlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çocuk Hakları Erzurum İl Temsilciliği tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezinde kalan yabancı uyruklu refakatsiz çocuklara yönelik sıfır atık semineri düzenlendi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Dr. Atifet Bingöl ve Fatih Denizli tarafından Çocuk Destek Merkez Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminere, Çocuk Hakları İl Temsilcisi Süleyman Tanas ve mülteci çocuklar katıldı.


Seminerde "Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı yapılarak, projenin hedefleri konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.


"Sıfır Atık" projesi ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor. Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar; verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması olarak özetleniyor.


Seminerde kamuda tasarrufu hedefleyen sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen tedbirler ve uygulamalar hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu.


Çocuk Hakları İl Temsilcisi Süleyman Tanas ise çevre bilincinin artırılması konusunda projenin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, verimliliğin artmasının ve israfın önlemesinin ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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