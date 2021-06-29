Çankaya'daki mülteci çocuklardan barınak ziyareti - Son Dakika

Çankaya'daki Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bu haftaki konukları, Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki 20 çocuk oldu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bu hafta özel konuklarını ağırladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 20 çocuk barınağı ziyaret etti. Sosyal uyum faaliyeti çerçevesinde barınağa gelerek besleme yapan çocuklar yavru sahiplendirme bölümündeki köpeklerle de vakit geçirdi. Merkezde görevli veterinerler barınağın amacını, hayvanlara yönelik rutin işleyişi anlatarak çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Mülteci çocukların ortak faaliyetlerle topluma entegrasyonunu amaçlayan etkinlik ile çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sokak hayvanlarıyla sevgilerini paylaştılar. - ANKARA