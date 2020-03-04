Mülteci çocukların göç mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mülteci çocukların göç mücadelesi - Son Dakika

Mülteci çocukların göç mücadelesi

6 saat önce

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa'ya gitme hayaliyle sınıra akın eden mülteciler, karşı tarafa geçmek için mücadele ederken bu zorlu süreçten en çok etkilenen çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynuyor.

Mülteci çocukların göç mücadelesi, System.String[]

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa'ya gitme hayaliyle sınıra akın eden mülteciler, karşı tarafa geçmek için mücadele ederken bu zorlu süreçten en çok etkilenen çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynuyor.


Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere Türkiye tarafından sınır kapıları açılırken, binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etti. Avrupa hayaliyle sınıra gelen mültecilerden bir kısmı çeşitli yollarla sınırın öteki tarafına geçmeyi başarırken, binlercesi de başta Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri olmak üzere sınır boyunca karşıya geçmek için mücadelesine devam ediyor.


Göç yolculuğundan en çok etkilenenler çocuklar


Sınırdan geçmeyi bekleyen mülteciler, açık alanlarda yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışıyor. Avrupa yolculuğunda yaşanan bu zorlu süreçten en çok çocuklar etkileniyor. Yetişkinler sınırı geçmek için çabalarken, çocuklar da yaşananlardan habersiz bir şekilde oyunlar oynayıp vakit geçiriyor. - EDİRNE

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülteci çocukların göç mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]