Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Türk ve mülteci çocuklardan oluşan 90 kişilik çocuk grubu Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti, System.String[]

Türk ve mülteci çocuklardan oluşan 90 kişilik çocuk grubu Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.


Öğretmenleri eşliğinde geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini gezen 1. 2. ve 3. Sınıf 65'i mülteci 90 çocuk hayvanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra onları elleriyle besledi.


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Zafer İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği programda amaç çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini kazanmaları ve Türk, mülteci çocukların kaynaşmasını sağlamak. Ziyarette bulunan çocuklar özellikle de yavru hayvanlarla ilgilendi, onları besledi, sevdi ve gönüllerince eğlendi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih'te hırsız dehşeti: O anlar kamerada
Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı POLİSİ GÖRÜNCE YANINDAKİ ÇOCUĞU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
01:00 Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu - Son Dakika
00:56 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:52 "BABA PARASI" GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
00:47 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika
00:42 Fas: "İyi komşuluk politikası çerçevesinde Cezayir'e elimizi uzatıyoruz" - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]