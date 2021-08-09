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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Türkiye turunu Çeşme'de tamamladı - Son Dakika

Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Türkiye turunu Çeşme'de tamamladı

09.08.2021 17:32
Mülteci çocukların simgesi kukla

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal"ın, Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunun Türkiye turu İzmir'in Çeşme ilçesinde sona erdi.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal"ın, Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunun Türkiye turu İzmir'in Çeşme ilçesinde sona erdi.

Mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımak amacıyla Gaziantep'ten 27 Temmuz'da yola çıkan kukla "Küçük Amal", Çeşme'deki Sağlık Plajı'nda onu uğurlamaya gelen çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Amal, Türkiye rotasının son gününde, onu yalnız bırakmayan İzmirli aileler, sığınmacılar ve proje yürütücüleri ile birlikte gün batımını izledi. Etkinlik, Suriyeli şarkıcıların "hasret" temalı uğurlama konseri ile son buldu.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye'den birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekmenin amaçlandığı proje kapsamında tasarlanan 3,5 metre uzunluğunda kukla, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başlayan yolcuğunda 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometre yol katedecek. Küçük Amal'ın yolculuğu, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak.

Gaziantep, Türkiye, Mülteci, Çeşme, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal' Türkiye turunu Çeşme'de tamamladı - Son Dakika


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