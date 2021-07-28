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Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı

28.07.2021 13:00
Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı, System.String[]

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın Gaziantep'ten İngiltere'ye uzanan yolculuğunu anlatan projenin sanat direktörü Amir Nizar Zuabi, kuklanın 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde...

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın Gaziantep'ten İngiltere'ye uzanan yolculuğunu anlatan projenin sanat direktörü Amir Nizar Zuabi, kuklanın 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacağını söyledi.

The Walk Sanat Direktörü Zuabi, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu'nun öncülüğünde hazırlanan projeye ilişkin bilgi verdi.

Good Chance Tiyatrosu'nun toplumsal sorunlara cevap arayan bir kurum olduğunu belirten Zuabi, Amal üzerinden milyonlarca sığınmacının yolculuğunu uluslararası kamuoyuna anlatmak istediklerini kaydetti.

Zuabi, 3,5 metre uzunluğundaki Küçük Amal'ın 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacağını anlattı.

The Walk Projesi için 250'den fazla ortakla çalıştıklarını aktaran Zuabi, sivil toplum kuruluşları, sanatçı kuruluşlar ve yerel yönetimlerle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Sığınmacı çocukların eğitimden uzak kaldığına değinen Zuabi, çocuklar için hazırlanan eğitici projelerin 6 dile çevrildiğini, atölye çalışmalarını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Zuabi, "Küçük Amal'ın yolculuğu toplumda farkındalık yaratırken onun temsil ettiği çocuklara öncülük etmesini arzuluyoruz. Bu kuklayı bu kadar büyük yapma sebebimiz her gün karşılaştığımız, fark etmediğimiz çocuklara dikkati çekmek. Bu soruna gönderme yapıyoruz." dedi.

Filistin asıllı olduğu için kendisinin de mülteci olup olmadığı sorulan Zuabi, "Kudüs'te doğup büyüdüm. Karışık bir aileden geliyorum. Ailemin bir tarafı Filistinli. Diğer tarafı 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'dan Filistin'e kaçan Yahudi ailelerden. Dolayısıyla ailemin Avrupa'dan gelen kısmı Filistin'de olan kısmını ötekileştirdi, öteye itti. Onların yerini aldı. Çatışma, karmaşa oluştu. Böyle bir ortamda böyle anlayışla büyüdüm. Aile yapımdan dolayı bireysel olarak böyle büyük bir projenin sorumluluğunu taşıyorum." diye konuştu.

Göçün en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret eden Zuabi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama biz bu projede göç sorununu çaresizlik olarak tanımlamadık. Umuda dair bir yolculuk olarak tanımladık. Göçmenler gittikleri ülkelerde kendi yaşamlarına ait ögeleri de getirerek kültürel hayatı zenginleştiriyor. Her karşılaşma yeni bir birleşim oluşturuyor. Özellikle çocukları ön plana çıkarıyoruz. Hayat onları sığınmacı, göçmen, mülteci yaptı. Ama onlar da herkes gibi gökyüzünü, yıldızı görüyor. Hayal kuruyorlar. Biz kültür sanat aracılığıyla milyonlarca çocuğun hayal kurması için bu projeyi ortaya koyduk."

Projenin Türkiye Prodüktörü Recep Tuna ise Yürüyüş (The Walk) Projesi'yle Küçük Amal'ın annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu aldığını söyledi.

Amal'ın Gaziantep'ten başlayan yolculuğunun Manchester'a kadar süreceğini belirten Tuna, çocuklar başta olmak üzere sığınmacıların yaşadığı drama dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Bu arada, öğleden sonra etkinlik kapsamında düzenlenecek yürüyüş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler nedeniyle iptal edildi.

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı
Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı
Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın yolculuğunu anlatan toplantı Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika


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