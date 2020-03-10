Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi - Son Dakika

Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi

6 saat önce

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi, System.String[]

Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Sınır hattında yoğun biber gazı bombardımanına maruz kalan mülteciler, plastik pet şişelerden yaptıkları gaz maskeleri ile korunmaya çalışıyor.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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