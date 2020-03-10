Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi - Son Dakika

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Mülteci gençlerden '5 litrelik' pet şişeden gaz maskesi
6 saat önce
Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Edirne'de, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, bekleyişlerini sürdüren mültecilere, Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Sınır hattında yoğun biber gazı bombardımanına maruz kalan mülteciler, plastik pet şişelerden yaptıkları gaz maskeleri ile korunmaya çalışıyor.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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