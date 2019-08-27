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Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

38 dakika önce

Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı Mülteciler yakalanıp kendi kaçmıştı, jandarma takibiyle yakayı ele verdi Hatay'da kaçak geçişlerde başlıca isim olduğu düşünülen mülteci kaçakçısı yakalandıHATAY - Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden kaçak geçiş yapan mültecilere yardım...

Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

Mülteciler yakalanıp kendi kaçmıştı, jandarma takibiyle yakayı ele verdi

Hatay'da kaçak geçişlerde başlıca isim olduğu düşünülen mülteci kaçakçısı yakalandı

HATAY - Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden kaçak geçiş yapan mültecilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bir şahıs jandarma takibi sonucu yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki günlerde Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 30 mülteci yakalandı. Sınırı kaçak yollarla aşan 30 mülteciye yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen ve aynı zamanda Hatay'da mülteci kaçakçılığında başlıca isim olduğu düşünülen Karamusa lakaplı Musa E.E., Altınözü İlçe Jandarma Ekipleri tarafından takibe alındı. Karamusa, ilçe merkezinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Altınözü ilçe jandarmada sorguları tamamlanan mülteci kaçakçısı Karamusa, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
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