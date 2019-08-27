Son Dakika Haberleri: Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı
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Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı

1 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden kaçak geçiş yapan mültecilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bir kişi, jandarma takibi sonucu yakalandı.

Mülteci kaçakçısı yakalanarak tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden kaçak geçiş yapan mültecilere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bir kişi, jandarma takibi sonucu yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Önceki günlerde Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 30 mülteci yakalandı. Sınırı kaçak yollarla aşan 30 mülteciye yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen ve aynı zamanda Hatay'da mülteci kaçakçılığında başlıca isim olduğu düşünülen Karamusa lakaplı Musa E.E., Altınözü İlçe Jandarma Ekipleri tarafından takibe alındı. Karamusa, ilçe merkezinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Altınözü ilçe jandarmada sorguları tamamlanan mülteci kaçakçısı Karamusa, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Jandarma, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
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