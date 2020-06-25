- Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor - Son Dakika

- Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor

- Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor Avrupa Birliği desteği ile Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinde Türkçe eğitimi alan mülteci ve yerel kadınlar, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından iş hayatına atılmayı hedefliyor.

- Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor

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MARDİN - Avrupa Birliği desteği ile Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinde Türkçe eğitimi alan mülteci ve yerel kadınlar, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından iş hayatına atılmayı hedefliyor.

Mardin'de Türkçe bilmeyen kadınlar Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinde eğitim almaya başladı. Türkçe eğitimi yanında mesleki eğitim de gören  kadınlar bu sayede hayata tutunmayı ve işlerini kolaylaştıracak dil bilgisine sahip olabilecek. Günlük yaşamlarında çevreleriyle iletişim kurmakta zorlandıklarını belirten mülteci kadınlar Türkçe öğrenerek çevreleri ile iyi bir iletişim sağlayıp hem yaşamlarını kolaylaştıracak hem de kendilerine iş kapısı açabilecek.

Suriyeli Ruba Erkömür, Türkçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedeflediğini söyledi. Erkömür, "Türkçe öğrenmek istememin sebebi Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıyla konuşmak, onlarla iletişim sağlamaktır. Türkçeyi öğrendikten sonra hayatım bayağı kolaylaşacak, iş hayatına da atılmayı hedefliyorum. Daha önce Türk usulü dikiş yapmayı ve bunun üzerinde para kazanmayı öğrendim. Türkçe öğrenince hayalimdeki işimi yapabileceğim" dedi.

"Suriyeli kadınlar öğrenmeye çok açık"

Suriyeli kadınların öğrenmeye açık olduğunu vurgulayan eğitmen Esra Ayanoğlu da "İlk etapta temel harfleri ve hece şeklinde ilerleme sağlıyoruz. Öğrencilerimiz Suriyeli ve çok istekliler, öğrenmeye çok açıklar. Onlarla Türkçe öğrenmeleri için eğitimlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Proje asistanı Hilal Burç, dil eğitiminin yanında mesleki eğitimin de verildiğini söyledi. Burç, "Kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığı arttırmak ve bununla ilgili birçok projede yer almış kadının, kadınların hayatta var olması ve ayakta durması için yapmış olduğu projeler ve uygulamalarımız var. Bu projemiz Avrupa Birliğinin destekli bir çalışmasıdır. Bu sayede yerel ve mülteci kadınlarımız hayatlarını kolaylaştıracak bir şekilde Türkçe öğrenebileceklerdir" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor - Son Dakika

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