Mülteci kadınlar yeni hayatlarına Türkçe ile uyum sağlıyor - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Eskişehir'de kurulan Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen Türkçe okuma yazma kurslarından faydalanan 3 bin 600 mülteci ve sığınmacı kadın, günlük yaşama daha kolay uyum sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çamlık 2 Yerleşkesi'ndeki merkez, 2017 yılında hizmet vermeye başladı.

Savaş nedeniyle aileleri ile Suriye ve Irak'tan göç etmek zorunda kalan kadınlara yönelik hizmet veren merkezdeki Türkçe dil öğrenim kursu yoğun ilgi görüyor.

Merkezin proje sorumlusu Doç. Dr. Figen Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'deki savaşlardan kaçarak Türkiye'ye gelen, ayrıca bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kadınlara, kız çocuklarına eğitim ve sağlık hizmetlerini ücretsiz ulaştırdıklarını söyledi.

Çalışkan, iki yıllık dönemde 14 bin 500 kadın ve kız çocuğunun merkezden yararlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yılda 200 oturumu aşkın eğitimler veriyoruz. Bunlardan biri de Türkçe dil öğrenimi eğitimi. Türkiye'ye farklı ülkelerden geldiler. Bazıları Türkçe bilse bile okuma yazma oranı çok düşük. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin gönüllü öğretim üyeleri, öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi ile Türkçe dili okuma yazma kursu veriyoruz. Projemiz kapsamından 3 bin 600 mülteci ve sığınmacı kadın Türkçe okuma yazma eğitimi aldı."

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Anılan da savaş sebebiyle Türkiye'ye göç etmek zorundan alan ihtiyaç sahiplerine rahat ve güven ortamında günlük yaşantılarını sürdürmeleri amacıyla Türkçe öğretmeye çalıştıklarını anlattı.

Projeyi gönüllü öğrencilerle yürüttüklerini dile getiren Anılan, "Türkçe ilk okuma yazma eğitimi alan öğrencilerimiz, mülteci ve sığınmacı kadınlara gönüllü öğretmenlik yaptı. Projeyle ihtiyaç sahibi kadınlarımıza ulaştık. 50-55 saat aralığında ilk okuma yazma eğitimini gerçekleştirdik. İhtiyaçlara bağlı olarak Türkçe dili okuma yazma programını sürdürüyoruz." dedi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Özarslan, 45 gönüllü arkadaşıyla iki yıldır Irak ve Suriyeli kadınlara, kız çocuklarına Türkçe eğitimi verdiklerini belirtti.

"Tıp fakültesi okumayı hedefliyorum"

Kursa yaklaşık bir yıldır devam eden Iraklı Aaya Hüsam Riyadh Al-Naqeeb de eğitimler sayesinde Iraklı ve Suriyeli hastaları hastaneye ve resmi kurumlara götürüp onlara yardımda bulunduğunu ifade etti.

Açıköğretim Lisesini bitirdiğini dile getiren Al-Naqeeb, tıp fakültesi okumayı hedeflediğine değindi.

Türkiye'de 6 yıldır yaşayan Iraklı Marwah Anas Abdülkareem Abdülkaram, bu merkez sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanıdığını ve sevdiğini vurguladı.

Üniversite öğrenimi almak isteğini söyleyen Abdülkaram, mühendislik bölümünü okuyup, kendisine önemli değerler katan Türkiye'ye faydalı bir birey olmak istediğini anlattı.

Evli ve 4 çocuk annesi Howidah Hilim Khorsheed de Türkmen olmasına rağmen çok fazla Türkçe bilmediğini, merkez sayesinde bu dili öğrendiğini kaydederek, "Türkçeyi öğrenmemin ardından Iraklı arkadaşlarım için tercümanlık yapıyorum. Türkçe okumayı ve yazmayı öğrenmek günlük yaşantımı kolaylaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de üç yıldır yaşayan, üç çocuk sahibi Rajaa Salih Hameed Al-Zübaidi ise Türkçe eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eşinin desteğiyle merkeze gelip eğitimlerden faydalandığı bilgisini verdi.

Iraklı Fethiye Abdülkadir Mustafa Karabash, Doç. Dr. Figen Çalışkan'a teşekkür ederek, "Türkçe öğrenmemle lise öğrenimi almaya hak kazandım. Daha sonra üniversiteye gitmeli planlıyorum." diye konuştu.