Mülteci kampına hava saldırısı: 3 çocuk öldü
1 saat önce
Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Esad rejiminin İdlib
'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı. Esad rejimi İdlib'de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı. Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi Kilo fiyatı 20 TL'ye kadar çıkan bamya cep yakıyor TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4