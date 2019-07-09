Son Dakika Haberleri: Mülteci kampına hava saldırısı: 3 çocuk öldü
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Mülteci kampına hava saldırısı: 3 çocuk öldü

1 saat önce

Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.

Mülteci kampına hava saldırısı: 3 çocuk öldü, System.String[]
Esad rejiminin İdlib'de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı. Esad rejimi İdlib'de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı. Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
İdlib, Güncel
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