Mülteci Kampında Doğdu B. Münih'e Umut Oldu

Bayern Münih Alphonso Davies'e 18 milyon euro ödeyerek transfer etti.

Bayern Münih Alphonso Davies'e 18 milyon euro ödeyerek transfer etti. 2017 yılından beri Kanada milli takımında oynayan Alphonso B. Münih'te olduğuna hala inanamadığını söyledi. Kendisini Bayern Münih'li yapan imzayı attığında çok mutlu olduğunu söyleyen Afrika kökenli futbolcu "Soyunma odasına girdiğimde Robben orada oturuyordu. Bir yıldızla aynı soyunma odasını paylaşmak müthiş. Takım arkadaşlarımın tamamını ben daha önce sosyal medya hesabı Instegram'dan veya PlayStation oynarken tanıyordum. Onlardan oluşan takımı kurup bilgisayarda oynuyordum. Şimdi onlarla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Bu benim için inanılmaz" dedi.







THIAGO'YU ÖRNEK ALIYOR



Kanatta oynayan ve hızlılığının yanı sıra top tekniği de yüksek olan Alphonso, B. Münih'in antrenman temposuna alışmaya çalıştığını söyledi. Genç futbolcu "Antrenman temposu benim alışık olduğumun dışında. Futbol seviyesi olarak burası en üst noktada" dedi. Kanada'da yılın futbolcusu seçilen Alphonso, ülkesinde bu unvanı alan en genç futbolcu oldu. İspanyol futbolcu Thiago'yu kendisine örnek aldığını söyleyen genç yıldız adayı "Antrenmanlarda gözüm Thiago'da. Ona göre kendimi yönlendiriyorum. Benim için örnek bir futbolcu o" dedi. Bayern Münih'li futbolcular da Alphonso'nun futbolunu çok beğendiklerini söyledi. Alman milli takımının da defansında forma giyen Süle Alphonso için "Çok yetenekli bir futbolcu. Çok hızlı. Tempolu oynuyor. İyi bir sol ayağı var. Alışma devresini geçirdikten sonra takıma çok büyük katıklar sağlayacaktır" dedi.



BÜYÜK YETENEK



Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac da genç futbolcuyu övdü. Alphonso'ya güvendiğini belirten Niko Kovac "Biz onu aldığımız için söylemiyorum; gerçekten büyük bir yetenek. Büyük bir potansiyeli var. Bizden başka birçok takım da onu istiyordu. Biz diğerlerinden hızlı davrandığımız için alabildik. Bir an önce Almanca öğrenmesi lazım. Almanca öğrenmek İngilizce öğrenmek kadar kolay değil" dedi.



Alphonhso B. Münih'de daha önce Sebastian Rudy, Mario Götze, Alexander Baumjohann, Jan Schlaudraff, Julio dos Santos ve Carsten Jancker gibi başarılı olmuş futbolcuların giydiği 19 numaralı formayı giyecek.

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