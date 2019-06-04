Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci
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İslam aleminde salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor. Bayram heyecanı evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk yaşansa da çocuklar kamplarda ellerine geçirdikleri plastik atıklardan eğlence yaratabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:53
İslam aleminin Ramazan Bayramı
birçok ülkede salı günü başladı. Bayram kutlamaları evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk da olsa çocuklar için mülteci kampında bulunan plastik atıklar bile oyuna dönüşebiliyor. Suriye
'nin kuzeyinde Türkiye
sınırına yakınındaki İdlib
ilinin Kah ilçesindeki bir mülteci kampında çocukların bayram manzaraları Açıklaması
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