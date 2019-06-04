Son Dakika Haberleri: Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci
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Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci

21 dakika önce

İslam aleminde salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor. Bayram heyecanı evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk yaşansa da çocuklar kamplarda ellerine geçirdikleri plastik atıklardan eğlence yaratabiliyor.

Mülteci kamplarında yaşayan çocukların bayram sevinci, System.String[]
İslam aleminin Ramazan Bayramı birçok ülkede salı günü başladı. Bayram kutlamaları evlerinden uzakta yaşayan mülteciler için biraz buruk da olsa çocuklar için mülteci kampında bulunan plastik atıklar bile oyuna dönüşebiliyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakınındaki İdlib ilinin Kah ilçesindeki bir mülteci kampında çocukların bayram manzaraları Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:53 
Dünya
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