Üye Girişi
Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor - Son Dakika

Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor

23.09.2021 11:52

Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli mültecilerin gençleri ve çocukları, her türlü olumsuz koşullara rağmen geleceğe umut ve özgürlük tutkusuyla bakıyor.

Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli mültecilerin gençleri ve çocukları, her türlü olumsuz koşullara rağmen geleceğe umut ve özgürlük tutkusuyla bakıyor.

Lübnan, Filistin topraklarında İsrail'in 1948'de bağımsızlığını ilan etmesiyle göçe zorlanan yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı kamplara ev sahipliği yapıyor.

Komşusu oldukları ülkede imkansızlıklar içinde mülteci hayatı yaşayan Filistinlilerin kaldığı evler, iki insanın birlikte yürümesine imkan tanımayan dar sokaklar üzerine kurulu. Tüm kamplarda olduğu gibi birbirine çok yakın ve oldukça küçük yapılmış evler, iki veya tek odalı oluyor, genişliği 25 metrekareyi bulmuyor.

Kamplarda elektrik çarpmasına bağlı ölümler çok fazla

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği dar alanlara kurulan kamplardaki yapılaşma nedeniyle birbirine oldukça yakın olan evlerin yarısı, gün ışığından bile faydalanamıyor.

Kilometrekareye düşen insan sayısıyla dikkati çeken bu kamplarda; nem, yağış ve yerden geçen su hatları nedeniyle elektrik çarpmasına bağlı ölümler de yaşanıyor.

Zorlu koşullar, eğitime fırsat tanımıyor

Filistinli çocukların devlet okullarına alınmaması üzerine kamplarda, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okullarda, 37 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye'den İHH başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarınca eğitim desteği de verilen kamplarda, sınıflara 60'ın üzerinde öğrenci düşüyor.

Öğretmen eksikliğinin yanı sıra fiziki yetersizlikler nedeniyle güç koşullarda sürdürülen eğitim hayatını, çocukların çoğu çalışmak zorunda kaldığı için tamamlayamıyor.

Öte yandan sokakta oynayan çocuklardan kısıtlı imkanlarda çalışan gençlere kadar kampların "dördüncü nesli" diye nitelendirilen kuşak, sosyal medyayı da etkili kullanıyor.

Bu, 6 ila 14 yaşındaki genç kuşağın, umut ve özgürlüğe olan tutkuları ise söyledikleri marşlarda, resmettikleri duvarlarda dikkati çekiyor.

Gençler, özlemini duydukları hayatın yanı sıra vatanlarına olan tutkusunu kampların duvarlarına işliyor.

Kamplardaki bin 200 yetim aylık destekleniyor

İHH Konya Şube yöneticisi Harun Obayeri, AA muhabirine, İHH'nın ve Konya Şubesinin çok sayıda projeyle kamplarda mültecilere destek verdiğini söyledi.

Yürütülen çalışmaları ve projeleri incelediklerini anlatan Obayeri, şöyle konuştu:

"İHH, Beyrut'taki kamplarda bin 200 yetim çocuğu düzenli olarak destekliyor. Konya Şubesi olarak da hayırseverlerin desteğiyle bu kamplarda 150 yetim çocuğun gıda ve eğitim masraflarını sponsorlarımızla destekliyoruz. Çocuklarımızın hayata daha umutlu bakmasını sağlıyoruz. Bu coğrafyada 1 lira bile çok değerli. Günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bu insanların umutlarını ve hayallerinin tükenmemesi için elimizden geleni desteği veriyoruz."

"Bu çocuklarda, ülkelerine dönme umutları ve güzel hayalleri var"

Lübnan'daki mülteci kamplarında karşılaştığı manzaralar karşısında duygulandıklarını anlatan Obayeri, şunları kaydetti:

"Burada en çok dikkatimizi çeken şey; ülkelerinden ayrılalı onlarca yıl olmasına rağmen bu çocuklarda, ülkelerine dönme umutları ve güzel hayallerinin olması. Bu duyguların duvarlara yansıdığını da görüyoruz. Çocukların gözlerinde de bu enerjiyi görüyoruz. İnanıyoruz ki umudu ve hayalleri olan bu çocukların biraz desteklendiğinde kendi ülkeleri olmak üzere tüm mazlum coğrafyaya umut olacaklarını düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar bunları destekliyor, eğitim almalarını sağlıyoruz."

Kampın bir balonla gülen yüzleri: mülteci çocukları

Obayeri, destekledikleri yetimleri ziyaret ettiklerini belirterek "İnsanların bu kamplardaki çocukların bileklik, kolye ve bir balonla büyük mutluluk yaşadığını görmelerini isterdim. Yetim gülerse dünya güler, yetimleri güldürmek gerekiyor. Bu kamplardaki yetimlere sahip çıkmamız lazım. Çok duygulu anlar yaşadığımız oldu."? ifadelerini kullandı.

Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor
Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor
Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor
Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor

Özgürlük, Mülteci, Lübnan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:09 "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" diyen Cübbeli Ahmet'e, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç davet Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:32 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 10:48 Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mülteci kamplarının duvarları genç Filistinlilerin umutlarını ve özgürlük tutkularını yansıtıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement