Mülteci krizi Yunan basınında: 'Yunanistan sınırlarını mühürledi'

Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri, mültecilerin sınırları zorlaması ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda Yunanistan'a verdiği destekle ilgili haberleri manşetlerinden ve ön sayfalarından duyurdular.

İktidara yakın TA NEA gazetesi "Avrupa ordusu sınırlarımızı koruyacak" manşeti altındaki haberinde AB'nin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in çağrılarına kulak verdiğini yazdı. AB'nin Yunanistan'ın birlik sınırlarının korunması için çok sayıda bot, helikopter, personel ve mali yardımlar göndereceği açıklandı.

Gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in açıklamalarına da geniş yer ayırdı ve AB yetkilisinin Türkiye'ye "AB'nin birlik ve beraberliğini sınamaya kalkmayın. Hayal kırıklığına uğrarsınız" mesajını verdiğini yazdı.

İktidar yanlısı sağ eğilimli Eleftheros Typos Gazetesi ise "Yunanistan sınırlarını mühürledi. Meriç sınırından Türkiye'ye tokat gibi AB tepkisi" ifadesini manşete taşıdı.

Gazete haberinde, "AB Erdoğan'ın tehditlerini en üst düzeyde kınadı. Mitsotakis'in çağrıları, bugüne dek kulaklarını kapatan AB'nin gözünü açtı. Yunanistan şimdi AB'nin dayanışma sözlerinin hayata geçirilmesini bekliyor" görüşüne yer verdi.

Aynı gazete ara başlıklarında Ursula Von der Leyen'in "Yunanistan Avrupanın kalkanıdır" sözlerine de yer verdi. Gazete ayrıca Yunan sınırlarının korunması amacıyla ülkenin polisinden askerine, askerinden çiftçisine kadar tek vücüt olmakta kararlı olduğunu yorumunda bulundu.

Muhalif EF.SYN Gazetesi: "AB, Yunanistan'ı insan deposu olarak görmete devam ediyor" manşetini kullandı ve buna gerekçe olarak "Meriç'i ziyaret eden AB kurumlarının en üst yetkililerinin, mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaşımından hiç söz etmediklerini" gösterdi.

Aynı gazete "mültecilerin çıktıkları Yunan adalarındaki faşist grupların onlara terör estirdirlerini ve hükümetin bu faşistlerin önüne geçmesi gerektiğini" yazdı. Gazete ayrıca ana muhalefetteki radikal sol SYRIZA Partisi'nin lideri Aleksis Çipras'ın açıklamalarına da yer verdi. Çipras açıklamalarında "AB'nin mültecileri kabul etmek istemediğini ve onların Yunanistan'da depolanmasından yana bir tutum içinde bulunduğu" yolundaki görüşlerini ön plana çıkardı.

İktidara yakın Katmiherini Gazetesi "Kuzey Yunanistan'da kapalı kamplar kuruluyor" manşet haberinde, 1 Marttan itibaren Yunan sınırlarını aşan mültecilerin kuzey Yunanistan'da kurulan kapalı kamplarda tutulacaklarını ve ve kayıt altına alınmayacaklarını" yazdı.

Gazetenin haberinde, "Yunan hükümetinin son çıkardığı kararname ile bu tarihten itibaren ülkeye yasa dışı giriş yapanların iltica başvuru hakkından mahrum tutulacağını ve iade işlemlerinin hızlandırılacağı"belirtiliyor. Aynı haberde, hükümetin resmi gazetede yayımlanan bu kararname ile bir yandan sınırları zorlayan mültecileri caydırmayı, diğer yandan mültecilerin yığılmasına karşı ayaklanan Yunan adalarındaki halkı yatıştırmak olduğu görüşüne yer veriliyor.

Gazete son olarak "Yunan adalarına geçişlerin önlemesi amacıyla Yunan sahil güvenlik makamlarının sert önlemler almaya başlandığını ve Midilli adasına çıkan 400 kadar sığınmacıyı Kuzey Yunanistan'daki kapalı kamplara taşıması için adaya askeri bir nakliye gemisinin gönderildiğini" yazdı.

Muhalif Komünist Parti'nin yayın organı Rizospastis, "Yunan hükümeti Dublin anlaşması ve Türkiye-AB göçmen sözleşmesini derhal fesh etmeli" manşet haberinde partinin önerilerini sıraladı.

Gazete haberinde, "Sınırlarımızı aşmaya çalışan mülteciler bizi düşmanımız değildir. Asıl düşman, bu insanları yerlerinden yurtlarından eden ve bölgedeki savaşları çıkartan emperyalistler güçlerdir. Türkiye'nin Suriye'deki işgal operasyonlarına göz yuman NATO ve AB'dir" ifadelerini ön plana çıkarıldı ve "Yunan hükümetinin mültecilere saldıran faşist guruplara dur demesi gerektiğini" yazdı.

Syriza yayın organı Avgi ise "Yunanistan, iltica hakkını öngören milli ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ediyor" ifadesini manşete taşıdı ve "Yunan hükümetinin Yunan sınırlarını geçen mültecilerin iltica başvurusu hakkından mahrum edilmesinin insan haklarına da aykırı olduğunu" yazdı.

Gazete ayrıca Meriç'i ziyaret eden AB kurumlarının açıklamalarını "boş laflar" olarak niteleyen haberinde, "AB ülkelerinin mültecileri kabul etmeyi reddetmeye devam ettiğini ve mültecilerin Yunanistan'da depolanmasını tercih ettikleri" görüşüne yer verdi.