Mülteci krizi: 'Yunanistan her şeyimizi alıp bizi Türkiye'ye geri yolladı' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Mülteci krizi: 'Yunanistan her şeyimizi alıp bizi Türkiye'ye geri yolladı' - Son Dakika Dünya

Mülteci krizi: 'Yunanistan her şeyimizi alıp bizi Türkiye'ye geri yolladı'

6 saat önce

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri sonrası Edirne'deki sınır bölgesine giden göçmenlerin ve mültecilerin, sınırı geçme çabası sürüyor.

Mülteci krizi: 'Yunanistan her şeyimizi alıp bizi Türkiye'ye geri yolladı', System.String[]

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri sonrası Edirne'deki sınır bölgesine giden göçmenlerin ve mültecilerin, sınırı geçme çabası sürüyor.

Yunanistan tarafı sınırdaki güvenlik önlemlerini artırırken, göçmenler ve mülteciler farklı noktalarda ve farklı yöntemlerle sınırı geçmeye çalışıyor.

Bu yüzden Edirne'nin farklı yerlerinde 24 saat boyunca yollarda hareketlilik yaşanıyor.

Göçmenler ve mülteciler yürüyerek ya da otobüslerle farklı yerler arasında hareket ediyor.

Sınırı geçen birçok göçmen ve mülteci, Yunan askerleri tarafından dövüldüklerini ve giysi ile eşyalarına el konduğunu anlatıyor.

Sınırı geçemeyenlerin bir bölümü yaşadıkları kentlere dönerken, dışarıdan Edirne'ye yeni gelişler de sürüyor.

BBC Türkçe ekibi, geçen hafta hareketliliğin başladığı sınır bölgesindeki son durumu araştırdı.

Video-haber: Esra Yalçınalp, Mahmut Hamsici

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:30 
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