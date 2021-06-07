Mülteci olarak gittiği Hollanda'da dünya rekortmenliğine uzanan bir kariyer: Sifan Hassan

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Genç yaşta Etiyopya'dan Hollanda'ya giderek yeni bir hayat kuran Hassan, orta ve uzun mesafe koşularında uluslararası alanda elde ettiği başarılı derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Son olarak Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen kadınlar 10 bin metre yarışını 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Hassan, dünya rekorunu 10 saniyenin üzerinde geliştirerek eline geçirdi.

Hemşirelik hayaliyle gitti, dünya rekortmeni oldu

Etiyopya'nın Adama şehrinde 1 Ocak 1993'te doğan Sifan Hassan, hemşirelik hayaliyle 15 yaşındayken mülteci olarak gittiği Hollanda'da dünya rekortmenliğine uzanan bir kariyer yaptı.

Hollanda'ya yerleşerek hemşirelik eğitimi alan Hassan, bir yandan da yeniden koşmaya başladı.

Uluslararası alanda başarıya ulaşabilecek yeteneği olduğunu keşfeden Hassan, birçok üst düzey atletin yetiştiği Papendal Ulusal Spor Merkezi'nde çalışmalara başlayarak önemli bir kariyerin ilk adımlarını attı.

Uluslararası şampiyonalarda elde ettiği madalyalarla kısa sürede kendini gösteren Sifan Hassan, Kasım 2013'te Hollanda vatandaşlığı alarak bu ülke adına yarışmaya başladı.

Hassan, 800, 1500, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre pist, 5, 10, 15, 20 kilometre yol yarışları ile yarı maraton, bir saat ve mil koşularında birçok başarı ve rekorun sahibi oldu.

4 dünya rekoruna sahip

Kadınlar 10 bin metredeki derecesi, 28 yaşındaki Hassan'ın 4. dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Hollandalı atlet, geçen yıl Belçika'da düzenlenen bir saat koşusunda 18,9 kilometre koşarak dünya rekoru kırdı.

Hassan, Monako'da 2019'da gerçekleştirilen mil koşusu ve 5 kilometre yol yarışını da dünya rekoruyla tamamladı. Mil koşusunda 4.12.33'lük süresiyle açık hava rekorunu eline geçiren Hassan, 5 kilometre yol yarışında da 14.44 ile rekor dereceye imza attı.

İkişer Avrupa ve dünya şampiyonluğuna sahip

Rekortmen atlet, Doha'da 2019'da düzenlenen dünya şampiyonasında 1500 ve 10 bin metrede altın madalya kazandı.

Hassan, Pekin'deki 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede, Londra'daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 5 bin metrede bronz madalyaya ulaştı.

Sifan Hassan, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise 1500 metrede beşincilik elde etti.

Yarı maraton başta olmak üzere çok sayıda Avrupa rekoru ve Elmas Lig birinciliğine sahip Hassan'ın 1500 ve 5 bin metrede Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.