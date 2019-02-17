Mülteci Operasyonundan, Kaçak Kazıcılar Çıktı
37 dakika önce
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın
'ın Didim
ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.
Dün gece saatlerinde Tekağaç Burnu feneri civarında bir grubun şüpheli hareketleri sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na vatandaşlar tarafından düzensiz göçmen ihbarı yapıldı. Bölgede devriye görevi yürütün Sahil Güvenlik botu ile birlikte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri belirtilen adrese vardığında 3-4 kişinin izinsiz kazı yaptıkları ortaya çıktı.
Ekipler tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiler. Şahısların üzerinde tarihi eser kazısında kullanılan kazı malzemeleri ve araçları bulundu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:25 Kaynak: İHA
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