Son Dakika Haberleri: Mülteci Operasyonundan, Kaçak Kazıcılar Çıktı

Mülteci Operasyonundan, Kaçak Kazıcılar Çıktı

37 dakika önce

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.

Mülteci Operasyonundan, Kaçak Kazıcılar Çıktı, System.String[]
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.

Dün gece saatlerinde Tekağaç Burnu feneri civarında bir grubun şüpheli hareketleri sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na vatandaşlar tarafından düzensiz göçmen ihbarı yapıldı. Bölgede devriye görevi yürütün Sahil Güvenlik botu ile birlikte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese vardığında 3-4 kişinin izinsiz kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Ekipler tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiler. Şahısların üzerinde tarihi eser kazısında kullanılan kazı malzemeleri ve araçları bulundu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güney Ege, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eziyet Görüntülerinin Ardından Eşeğin Sahibi Konuştu: Eşeğimi Emekli Ediyorum Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

Din Adamının Bir Sözü İle 40 Yıl Önce Gömülen Bebeğinin Mezarını Açtırdı İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:02:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mülteci Operasyonundan, Kaçak Kazıcılar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]