Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemine yönelik film günleri başlıyor - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği (AB) finansal desteğiyle mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine ilk defa düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri" yarın başlıyor.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü teması olan "daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte" mesajını vurgulamak için düzenlenen çevrim içi etkinlikte, film eleştirmeni Alin Taşçıyan'ın yönetiminde söyleşiler de düzenlenecek.

Mülteci ve göçmenlerin yaşadıklarını ortaya koyan altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçki içinde Karim Ainouz'un Berlin Film Festivalinden Amnesty ödülü ile dönen "Tempelhof Havaalanı THF", Gabrielle Brady'nin bol ödüllü "Aç Hayaletler Adası" ve Wolfgang Fischer'ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff'un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan "Styx" filmi yer alıyor.

Seçkinin diğer filmleri arasında ise Dea Gjinovci'nin "Mars'ta Uyanmak", Michelle Grace Steinberg'in başkalarını iyileştirirken karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği "Nefes Alacak Bir Yer", Suriyeli babanın oğluyla Suriye'den Norveç'e yaptığı yolculuğu anlatan Ala'A Mohsen'in "Yeni Bir Başlangıç" ve Caroline Reucker"ın "Amal" filmi gösterilecek.

Çevrim içi olarak 5-11 Nisan arasında izlenebilecek 7 filmin her biri için ayrıca düzenlenecek söyleşiler Alin Taşçıyan'ın yönetiminde gerçekleşecek.

Söyleşiler, filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığından yetkililerin katılımıyla yapılacak.

Etkinlik, "youtube.com/worldhealthorganizationturkey" adresinden ve DSÖ Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.