Mülteci ve insan hakları örgütlerinden ortak açıklama - Son Dakika

İzmir'deki mülteci ve insan hakları örgütleri, Ege'deki mülteci ölümleri ile ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesinde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, " Akdeniz'de daha çok mülteci ölümü yaşanmadan, Avrupa Birliği mültecilere sınırlarını açmalıdır" denildi.



İzmir'de faaliyette bulunan mülteci ve insan hakları örgütleri, İHD İzmir Şubesinde Ege'deki mülteci ölümleri ile ilgili ortak açıklamada bulundu. Ortak açıklamayı okuyan İHD Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Akel, "Avrupalı devletler 2000 yılından beri Avrupa'ya geçmeye çalışan 34 binin üzerinde mültecinin ölümünü nasıl açıklayabilecektir? Yaptıkları, başka bölgelerden canlarını kurtarmak için yola çıkanlara karşı sürdürülen bir savaş değil mi? Unutulmamalıdır ki Türkiye karasularından çıkıldığı takdirde AB sınırları başlamaktadır. Bunca ölüm, insanlık dışı yaşam koşullarının hepsi bizzat Avrupa Birliği sınırları içinde yaşanmaktadır. Akdeniz'de daha çok mülteci ölümü yaşanmadan, Avrupa Birliği mültecilere sınırlarını açmalıdır. Güvenlik perspektifi üzerine kurulup, insan haklarına aykırı uygulamalara yol açan sınır politikalarından vazgeçilmeli ve düzensiz göçü önlemek adına yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir" diye konuştu.



" Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıl 71 insan öldü"



Dünyanın en varsıl ülkelerinin, sınırlarını mültecilerin yasal girişine kapatarak onları göçmen kaçakçılarına muhtaç ettiğini belirten Akel, "2019'da Ege Denizi'nden 60 binin üzerinde mülteci geçiş yaptı ve bir o kadar da mülteci geçiş yaparken engellendi. Uluslararası Göç Örgütünün rakamlarına göre, Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıl 71 insan öldü. Son 20 yıldır Avrupa topraklarına giriş yaparken hayatını kaybeden mülteci sayısı 34 bini geçmiş durumda. Ölümü atlatarak Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler ise Yunanistan'a ait adalarda sefalet içinde yaşamaya ve bekletilmeye mahkum ediliyor. Son olarak İzmir Çeşme açıklarında batan mülteci teknesinde 8'i çocuk 11 mülteci yaşamını yitirdi. Mültecilerden geriye kalan can yelekleri, kimlik kartları, pasaport, fotoğraf ve çeşitli eşyalar ile çocuk ayakkabıları ve kıyafetler sahile vurdu. Böylece, 2020'nin ilk 10 gününde Muğla ve İzmir açıklarında batan üç ayrı mülteci teknesinde 24 mülteci yaşamını yitirirken 6 mülteci ise denizde kayıp. 11 Ocak'ta da Yunanistan ile İtalya arasında batan mülteci teknesinde 12 mülteci hayatını kaybetti. Endişemiz ölümlerin devam etmesidir" dedi.



"Dayanışma göstermeliyiz"



"Avrupa Birliğinin anlaşmalarla sözde bitirmek istediği göçmen kaçakçılığı ve ölümleri ancak Avrupa ülkelerine yasal ve güvenli geçiş hakkının tanınması ile sağlayabilir" diyen Akel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mülteci krizinde, bölge ülkeleri kadar Avrupa ve diğer ülkeler de sorumluluk almalı; sorumluluğunu devretmeye yönelik yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Türkiye de bir an önce geri gönderme işlemlerini sonlandırmalıdır. Hukuki belirsizlik ortamına son verilmeli ve Türkiye'de kalmak isteyen mültecilere de koşulsuz mültecilik statüsü verilmelidir. Avrupalı devletlerin sınır politikaları karşısında biz evrensel insan hakları savunucularına da görev düşüyor. Devletlerin kirli pazarlıklarının konusu olmak zorunda bırakılan, dünyanın dört bir yanında ırkçıların yoğun saldırılarına maruz kalan, savaşlarda katliamlara tanık olan mültecilere dayanışma göstermeliyiz. Onların taleplerinin duyulmasına destek olmalıyız." - İZMİR