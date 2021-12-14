Mülteci ve Türk aileler etkinliklerle kaynaşıyor - Son Dakika

Tokat'ta başlatılan proje kapsamında bir araya getirilen mülteci ve Türk ailelerin kaynaşması için etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Mülteci anneler ve çocukları ile Türk vatandaşı anne ve çocuklarının birbirlerini daha iyi tanımaları ve uyumlarını artırmak amacıyla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yardım edenler şehri manasında "Darun Nusret Şehri Tokat Uygulama Atölyeleri Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda kentteki bir okulda 1 ay boyunca haftanın 3 günü 5 mülteci anne ve çocukları ile Türk vatandaşı 5 anne ve çocukları bir araya gelerek, el işi uygulaması, nakış, çanta ve fularlara baskı yapma gibi etkinlikler yapıyor.

Anne ve çocukların ayrı sınıflarda eğitim gördüğü projede çocuklara ise Türkçe dersi veriliyor.

KADEM Tokat Temsilcisi Müjgan Arslan, AA muhabirine, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göçün dünya geneli gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mülteci bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "İlimizde de 5 bine yakın mülteci bulunuyor. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Irak'tan, Suriye'den misafirlerimiz var. Ailelerin entegrasyona ihtiyaç duyan bin kadar da ilkokul, ortaokul ve lise çağında çocukları var." dedi.

Göçün ardından gidilen topluma uyum sorununu en çok kadınların yaşadığını dile getiren Arslan, hem çocuklarının hem de kendilerinin bu sorunu aşması için mücadele ettiklerini anlattı.

Proje başarılı olursa il geneline yaygınlaştırılması planlanıyor

Başlattıkları proje kapsamında mülteci ve Türk kadınları ile çocuklarını bir araya getirdiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Gönüllü el sanatları ile rehberlik öğretmenlerimizin destekleriyle hoşça vakit geçiriyorlar, atölye çalışmaları yapıyorlar. Birbirlerini tanıma, anlama üzerine etkinlikler gerçekleştiriyorlar. El becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Amacımız, birbirini anlamamaktan kaynaklanan çatışmanın önüne geçebilmek. Sosyal entegrasyon için yeni bir model oluşturmayı amaçlıyoruz. Başarılı olursa il genelinde, belki ülke genelinde uygulanabilir olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımız da bütün kimliklerinden ve mülteci sıfatından sıyrılıp oyunlar oynuyor, resim çiziyor, birlikte spor yapıyorlar. Birbirini yakından tanıyarak çatışma ortamını ortadan kaldırmış oluyoruz."

"Eğlenceli geçiyor"

Mülteci annelerden Soma Sağizade ise çalışmadan önce farklı düşündüğünü dile getirerek, "Eğlenceli geçiyor bizim için. Afganistan'dan gelip buradaki yaşama ayak uydurmam zor oldu." ifadesini kullandı.

Afgan Necibe Canerli de kursa katılmadan önce nasıl birlikte vakit geçireceklerini düşündüğünü, projeye başladıktan sonra ise hoşlarına gittiğini söyledi.

Emine Karaca da çalışmayı çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Çünkü uzak yerlerden gelen insanlarla komşuluk ilişkileri oluştu. Garip hissetmediler kendilerini. Birbirimizi tanıyoruz. İhtiyaçları oldu mu yardımcı oluyoruz." diye konuştu.