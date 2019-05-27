Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi, Abdullah Kepkep İlkokulunda Suriyeli...

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi, Abdullah Kepkep İlkokulunda Suriyeli ebeveynlerle buluştu.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN koordinatörlüğünde 2017 yılından bu yana devam ettirilen ve alanında ilk olan bu projeyle, yerelde Suriyeli, yurt dışında ise proje ortağı ülkeler İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerine devam ederken yaşadıkları uyum ve adaptasyon sorununa çözüm olacak bir modül geliştirmek amaçlanıyor.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan, eğitim modülünün hazırlanmasının ardından seçilen pilot okullarda odak grup çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Belirlenen pilot okullarda 50'den fazla ebeveyn ile bu çalışmaları gerçekleştirdik. Oldukça ilgi gören bu çalışmalar esnasında ebeveynlerden olumlu geri dönüşler aldık." ifadesini kullandı.

Mülteci ebeveynlerin bu çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması ve eğitim modülüne katılan ebeveynlerin sayısını arttırmak amacıyla yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çapan, "Bu çalışmaların bir durağı olarak Abdullah Kepkep İlkokulundaki Suriyeli ebeveynler ile bir araya geldik. Organizasyon noktasında projemizin yerel ortaklarından Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destek olurken, bir diğer ortağımız Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu da ebeveynlere yönelik konuşmasıyla etkinliğe katılım sağladı." açıklamasında bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca ebeveynlere, hazırlanan eğitim modülüne nasıl ve nerelerden ulaşabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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