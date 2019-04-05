Son Dakika Haberleri: Mülteciler Atina Tren İstasyonunu İşgal Etti

Mülteciler Atina Tren İstasyonunu İşgal Etti

1 saat önce

Yunanistan'da yaşayan mülteciler başkent Atina'daki ana tren istasyonunu işgal etti.

Mülteciler Atina Tren İstasyonunu İşgal Etti, System.String[]
Yunanistan'da yaşayan mülteciler başkent Atina'daki ana tren istasyonunu işgal etti. Mülteciler sınıra erişim ve diğer AB ülkelerine geçiş için protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Yunanistan'da onlarca mülteci başkent Atina'daki Larissis İstasyonu'nu işgal ederek sınıra erişim ve diğer AB ülkelerine geçiş için protesto gösterisi yaptı. Mülteciler, hep bir ağızdan 'Almanya' diye slogan attı.

Selanik şehri yakınlarındaki Diavata mülteci kampında benzer olaylar ve arbedelerin yaşanmasından bir kaç saat sonra yaşanan protesto, başkent Atina'yı kuzeye bağlayan Larissis İstasyonu'nun kapanmasına neden oldu.

Yetkililer, Atina'da gerçekleştirilen gösteriye son günlerde sosyal medyada yapılan isimsiz çağrıların yol açtığını ve insan hakları gruplarının mültecilere onları Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ve oradan diğer AB ülkelerine geçmeleri için yardım edeceklerini söyledikleri açıklandı. Ancak hem Yunan hükumeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı böyle bir olasılığın olmadığını belirtti.

Göç Bakanlığı Genel Sekreteri Miltiadis Klapas, bugün yapılan gösterinin Avrupa Birliği'ne verilen bir mesaj olduğunu söyledi. Klapas, "Avrupa bunun kendisinin çözmesi gereken bir problem olduğunu anlamalı" dedi.

Özellikle Suriye iç savaşının tetiklediği göç akını sonrasında Yunanistan'da 70 binden fazla mültecinin yaşadığına inanılıyor.

Diğer AB ülkelerinin sınırlarını kapatmaya başladıktan sonra özellikle Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen 8 bin mülteci için 2016'da sınırdaki Idomeni kasabasında bir çadır kent kurulmuştu. Kamp daha sonra Yunan makamlarınca kaldırıldı ve mülteciler ülke genelinde açılan tesislere yerleştirildi.

Divata kampında dün ve bugün güvenlik güçleri ve mülteciler arasında arbede çıktı ve güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa
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