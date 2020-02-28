Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti - Son Dakika

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Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti
29 dakika önce
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü. - ANKARA
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