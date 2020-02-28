Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti - Son Dakika

Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

29 dakika önce

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti, System.String[]

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.


Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü. - ANKARA

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı
Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması Açıklaması Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 04:13:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]