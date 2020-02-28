Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti - Son Dakika
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Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

6 saat önce

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti, System.String[]

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü.

(Mehmet Kalay/İHA)

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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