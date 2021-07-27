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Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı - Son Dakika

Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı

27.07.2021 17:40

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Yabancı uyruklulara su faturalarında 10 kat zam yapacağız" açıklamasının ardından gündem bir anda bu konuya yoğunlaştı. Sosyal medya platformu Twitter'da, yaşanan gelişmelerin ardından mülteciler "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu.

Son günlerde Afgan sığınmacıların Türkiye giriş yapması gündemde sıcaklığını korurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması büyük tartışma yaratmıştı. Mülteciler konusunda bir kesim Özcan'a destek verirken bir kesim ise Özcan'ı ırkçılık yapmakla suçladı.

"GİTMİYORUZ" KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Bu gelişmelerden sonra sosyal medya platformu Twitter'da mülteciler tarafından "Gitmiyoruz'' kampanyası başlatıldı. Türkiye gündeminde uzun süre ilk sırada yer alan kampanyaya karşı bir etiket daha açıldı.

19 BİN TWEET ATILDI

"Gitmiyoruz" etiketi için 3 bine yakın tweet atılırken karşıt kampanya olan "Gitme vaktiniz geldi" etiketine 19 bin tweet gönderildi.

Tanju Özcan, Türkiye, Twitter, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada 'Gitmiyoruz' etiketiyle kampanya başlattı - Son Dakika


YORUMLAR (12)
  • İbrahim ads: HABERİN BAŞLIĞI DİKKAT ÇEKİCİ !!! Ülkende savaş çıktığında kaçmak yerine orda birlik olsaydınız ya; tabi burda ekmek elden su gölden rahat desen beyde yok demekki isteyince birlik olabiliyorlarmış bak gör bunlar yarında birlik olup bu ülkede hakimiyet sağlamaya çalışacaklar o gün birliğimiz gündür Cevap Yaz 55 1 Yayından Kaldır
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