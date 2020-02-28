Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor - Son Dakika

Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararıyla birlikte, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler botlarla Meriç Nehri'ni geçmeye çalışıyor.

Mülteciler botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararıyla birlikte, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler botlarla Meriç Nehri'ni geçmeye çalışıyor.


Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararıyla birlikte, Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti. Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, mülteciler farklı noktalardan ülkelere giriş yapmaya çalışıyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaşan mülteciler botlarla nehri geçmeye çalışıyor. - EDİRNE

Yunanistan, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:23 Kaynak: İHA
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