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Mülteciler denizde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

29 dakika önce

Mülteciler denizde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen denizde yaşanan kovalamacanın ardından Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Mülteciler denizde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen denizde yaşanan kovalamacanın ardından Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'dan sabaha karşı denize açılan mülteciler devriye görevi yapan SG Güney Ege Grup Komutanlığına ait bot ile karşılaştı. Bodrum Karaada güneyinde, lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Mısır, 3 Irak, 6 Filistin, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi Sahil güvenlik ekiplerini görünce denizde kovalamaca başladı. Sahil Güvenliğin dur çağrısına uymayan bottakiler, ekiplerden kurtulmak için manevralar yaptı. Daha sonra kaçamayacağını anlayan mülteciler hızını yavaşlatınca Sahil güvenlik ekipleri mültecileri kontrollü bir şekilde bota alarak Turgutreis limanına getirdi.
Sahil Güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan mültecilerin içinden Mısır uyruklu şahsın İnsan kaçakçısı olduğu tespit edildi. 9 mülteci işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Mısır uyruklu şahsın ise İnsan kaçakçılığından gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan gece saatlerinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen daha Didim'in Panayır adası kuzeyinde sahil güvenlik ekiplerince yakalanmıştır.
Mülteciler denizde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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