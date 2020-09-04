Mülteciler için anlamlı iş birliği - Son Dakika

Mülteciler için anlamlı iş birliği

BURSA - Yıldırım Belediyesi, mülteciler ve dezavantajlılar için Birleşmiş Milletler ile ortak proje geliştirdi.

Sosyal projelerle dezavantajlı fertlere destek sağlayan Yıldırım Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Sosyal Uyum Merkezi çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliğine imza attı. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için oluşturulan Birleşmiş Milletler ile ortak projeler üreten Yıldırım Belediyesi, mültecilere destek oldu. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Yıldırım'da da yaşayan mültecilerin, sosyal hayata dahil oldukları topluma entegre olabilmeleri, değer yargılarını ve kültürü öğrenebilmeleri için Türkçe okuma-yazma kursu düzenledi. Pandemi döneminde Bursa'da açık havada düzenlenen ilk eğitim olma özelliği taşıyan olan kursun ardından yapılan iş birliği çerçevesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu desteği ile temin edilen 500 hijyen yardım kolisi mülteciler ile dezavantajlı vatandaşlara dağıtıldı.

Öte yandan Yıldırım Belediyesi tarafından mülteciler ve dezavantajlı vatandaşlar için Türkçe, İngilizce dil kursları, meslek kursları ve doğru nefes, sağlıklı hayat eğitimleri de düzenleneceği bildirildi.