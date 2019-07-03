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Mülteciler kaçtı, Sahil Güvenlik kovaladı

50 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen denizde yaşanan kovalamacanın ardından Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen denizde yaşanan kovalamacanın ardından Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum'dan sabaha karşı denize açılan mülteciler devriye görevi yapan SG Güney Ege Grup Komutanlığına ait bot ile karşılaştı. Bodrum Karaada güneyinde, lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Mısır, 3 Irak, 6 Filistin, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 kişi Sahil Güvenlik ekiplerini görünce denizde kovalamaca başladı. Sahil Güvenliğin 'dur' çağrısına uymayan bottakiler, ekiplerden kurtulmak için manevralar yaptı. Daha sonra kaçamayacağını anlayan mülteciler hızını yavaşlatınca Sahil Güvenlik ekipleri mültecileri kontrollü bir şekilde bota alarak Turgutreis limanına getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri yapılan mültecilerin içinden Mısır uyruklu şahsın insan kaçakçısı olduğu tespit edildi. 10 mülteci işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Mısır uyruklu şahsın ise insan kaçakçılığından gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen daha Didim'in Panayır adası kuzeyinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanmıştı.
(Eren Ayhan/İHA)
Mülteciler kaçtı, Sahil Güvenlik kovaladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
Bodrum, Mısır, Güncel
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