Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor - Son Dakika

Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.

Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.


Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor. - EDİRNE

Edirne, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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