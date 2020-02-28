Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor - Son Dakika

Mülteciler Kapıkule'ye yürüyor
6 saat önce
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne'ye akın etti.
Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul'dan taksilerle geldikleri görülüyor. - EDİRNE
Son Dakika Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak İdlib şehidinin babası acı haberi fidan dikerken aldı Halep halkı İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı