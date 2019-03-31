Son Dakika Haberleri: Mülteciler Mahsur Kaldı, Sahil Güvenlik Kurtardı

Mülteciler Mahsur Kaldı, Sahil Güvenlik Kurtardı

1 saat önce

Muğla kıyı şeridinden yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenler kıyıda mahsur kalınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler.

Mülteciler Mahsur Kaldı, Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Muğla kıyı şeridinden yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenler kıyıda mahsur kalınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler. İki ayrı grupta toplam 7 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Datça Kızlan mevkisinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldıkları ihbarı yapıldı. Düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi. Düzensiz göçmenlerden alınan konum bilgisi sonrası Marmaris Taşlıca Mahallesi Kızılburun mevkisinde oldukları tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıda bir erkek, bir kadın ve iki çocuk tespit edildi. Irak uyruklu oldukları belirlenen 4 düzensiz göçmen önce Datça Limanına, oradan işlemlerinin yapılması için kara yolu ile Marmaris getirildi.

Yapılan ikinci ihbarda ise yine Taşlıca Mahallesi Kızılburun mevkisinde ikinci bir düzensiz göçmen grubunun yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri aynı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botunun bölgeye vardığında bölgenin kayalık olması nedeniyle bölgeye ikinci bir ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Lastik botu ile 5 erkek, 2 kadın olmak üzere 7 düzensiz göçmen kurtarılarak işlemlerin yapılması amacıyla Marmaris'e, buradan da Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilecekler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Irak, Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa
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