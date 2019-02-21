Son Dakika Haberleri: Mülteciler Radardan Kaçmadı

Mülteciler Radardan Kaçmadı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 13 mülteci Çavuş adasına kurulan radardan kaçamayarak yakalandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 13 mülteci Çavuş adasına kurulan radardan kaçamayarak yakalandı.

Yalıkavak mahallesinde gelen 11 mülteci ve 1 organizatör ve 1 Türk Yunanistan adalarına kaçmak için Tilkiçik koyundan fiber tekne ile denize açıldı. Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan radar sitemine yakalanan mülteciler sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. 5 Suriye, 4 Filistin, 2 Yemen ve 2 Türk uyruklu olmak üzere toplan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü. Yapılan işlemlerde içlerinde 2 Türk olduğunu tespit etti. Sorguya alınan 2 Türk'de organizatör olduğu tespit edildi. Gözaltına alınana 2 Türk sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, mültecilerin ise işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa
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