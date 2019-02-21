Mülteciler Radardan Kaçmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 13 mülteci Çavuş adasına kurulan radardan kaçamayarak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan adalarına kaçmak isteyen 13 mülteci Çavuş adasına kurulan radardan kaçamayarak yakalandı.



Yalıkavak mahallesinde gelen 11 mülteci ve 1 organizatör ve 1 Türk Yunanistan adalarına kaçmak için Tilkiçik koyundan fiber tekne ile denize açıldı. Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan radar sitemine yakalanan mülteciler sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. 5 Suriye, 4 Filistin, 2 Yemen ve 2 Türk uyruklu olmak üzere toplan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Turgutreis limanında bulunan Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü. Yapılan işlemlerde içlerinde 2 Türk olduğunu tespit etti. Sorguya alınan 2 Türk'de organizatör olduğu tespit edildi. Gözaltına alınana 2 Türk sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, mültecilerin ise işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - MUĞLA

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