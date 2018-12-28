Son Dakika Haberleri: Mülteciler Seyahat Belgelerini 700 Euro'dan Satıyor

Mülteciler Seyahat Belgelerini 700 Euro'dan Satıyor

1 saat önce

BILD gazetesinin haberine göre, Almanya'dan ayrılan sığınmacılar, Facebook'ta kurulan ve 8 bin 300 kişinin üye olduğu bir gruptan, kendilerine ait seyahat belgelerini ve sağlık kasası kartlarını satışa çıkarıyor.

Mülteciler Seyahat Belgelerini 700 Euro'dan Satıyor, System.String[]
BILD gazetesinin haberine göre, Almanya'dan ayrılan sığınmacılar, Facebook'ta kurulan ve 8 bin 300 kişinin üye olduğu bir gruptan, kendilerine ait seyahat belgelerini ve sağlık kasası kartlarını satışa çıkarıyor. Gazete, 700 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılan bu belgelerin en çok alıcısının ise Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan sığınmacılar olduğunu duyurdu. Resmi belgeleri satın alanların bir kısmı Almanya'ya girmeyi başarırken bir kısmı da sınırdaki güvenlik kontrollerinden geçemiyor. Grupta, belge satanların yanı sıra belge satın almak isteyenler de ne tür bir evraka ihtiyacı olduğunu yazabiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 

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