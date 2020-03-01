Mülteciler sınırda - Son Dakika

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Mülteciler sınırda

6 saat önce

Mültecilerin sınırda bekleyişi sürüyor.

Mültecilerin sınırda bekleyişi sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde bekliyor. Akın akın sınıra ilerleyenler de kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Avrupa yolu yürüyüşü havadan görüntülendi. Sınırda bekleyen göçmenlere YUnanistan sert müdahalede bulunuyor. Kimi zaman ses bombasıyla, kimi zaman da gaz bombasıyla...

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunan güçleri ise mülteci akınına karşı aldıkları önlemleri artırırken son olarak sınır bölgesine jiletli tel gerdi.

Pazarkule'de soğuk havada ateş yakarak ısınan mültecilere tampon bölgede gıda yardımı yapıldı. Mültecilerin bir anda yardımlara ulaşma çabası kısa süreli izdihama neden oldu.

(İHA)

Mülteciler sınırda

Yunanistan, Karaağaç, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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