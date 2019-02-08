Son Dakika Haberleri: Mülteciler tarımda istihdam edilecek

Mülteciler tarımda istihdam edilecek

1 saat önce

"Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" için değerlendirme toplantısı Bursa'da yapıldı.

Mülteciler tarımda istihdam edilecek, System.String[]
"Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" için değerlendirme toplantısı Bursa'da yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00 

Bursa, Ekonomi
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