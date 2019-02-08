Mülteciler tarımda istihdam edilecek
1 saat önce
"Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" için değerlendirme toplantısı Bursa'da yapıldı.
"Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi" için değerlendirme toplantısı Bursa
'da yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00
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