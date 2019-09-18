Mülteciler trafik denetiminde yakalandı

DÜZCE - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerde çok sayıda mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı yol denetimlerinde durumundan şüphelenilen iki otobüs durdurularak arama yapıldı. Otobüslerden yapılan aramalarda ülkeye kaçak yollardan giren 100'e yakın Afgan uyruklu mülteci yakalandı. Gözetim altına alınan mülteciler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. İşlemlerinin yapılması için yabancılar şubesine gönderilen mültecilerin yapılan sorgulamalarının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.