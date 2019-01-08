Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kaçak Suudi Kızın İltica Talebini İşleme Aldı

Ailesiyle birlikte Kuveyt
'te tatilde bulunduğu sırada Tayland
'a kaçan 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı kıza Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sahip çıktı. Bangkok
üzerinden Avustralya
'ya gitmeye çalışan Rahaf Muhammed el Kunun zorla evlendirilmek istendiğini, çalışmak istediğini, ülkesinde araba sürmesine izin verilmediğini kendisine şiddet uygulandığını söyleyerek Tayland'a sığınmak istediğini söylemiş, Bankok polisi, ülkeye illegal şekilde girdiği için kızı bir süre havaalanında bir otelde tutmuştu. Suudi Arabistan Bangkok Maslahatgüzarı, El Kunun'un babası ile görüştüğünü ve onun bir Körfez
ülkesine iade edileceğini söylemişti.
Suudi Arabistan bugün bir açıklama yaparak, kendilerinin El Kunun'u geri alma gibi bir yetkilerinin bulunmadığını, El Kunun'un iddia ettiğinin aksine pasaportunu Suudi Arabistan Elçiliği'nin değil, Bangkok polisinin aldığını söyledi. El Kunun daha sonra Twitter
hesabından yaptığı açıklamada pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtti. İngiltere
ve Avustralya'da bazı milletvekilleri ve aktivistler Suudi Arabistanlı aktivist Rahat El Muhammed El Kunun'a iltica hakkı verilmesi çağrısı yaptı.
UNHCR'in Tayland Temsilcisi Giuseppe de Vincentiis, açıklama yaparak El Kunun'un durumunu incelediklerini, üçüncü bir ülkeye yaptığı iltica talebinin sonuca ulaşmasının birkaç günü alacağını söyledi. El Kunun, şimdi Bangkok'da bir otelde iltica talebinin sonucunu bekliyor.
Giuseppe de Vincentiis "El Kunun'u arzusu dışında sınır dışı etmediği ve güvenliğini sağladığı için Taylandlı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - BANGKOK