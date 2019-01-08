Son Dakika Haberleri: Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kaçak Suudi Kızın İltica Talebini İşleme Aldı

Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kaçak Suudi Kızın İltica Talebini İşleme Aldı

2 saat önce

Ailesiyle birlikte Kuveyt'te tatilde bulunduğu sırada Tayland'a kaçan 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı kıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sahip çıktı.

Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kaçak Suudi Kızın İltica Talebini İşleme Aldı, System.String[]
Ailesiyle birlikte Kuveyt'te tatilde bulunduğu sırada Tayland'a kaçan 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı kıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sahip çıktı.

Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Rahaf Muhammed el Kunun zorla evlendirilmek istendiğini, çalışmak istediğini, ülkesinde araba sürmesine izin verilmediğini kendisine şiddet uygulandığını söyleyerek Tayland'a sığınmak istediğini söylemiş, Bankok polisi, ülkeye illegal şekilde girdiği için kızı bir süre havaalanında bir otelde tutmuştu. Suudi Arabistan Bangkok Maslahatgüzarı, El Kunun'un babası ile görüştüğünü ve onun bir Körfez ülkesine iade edileceğini söylemişti.

Suudi Arabistan bugün bir açıklama yaparak, kendilerinin El Kunun'u geri alma gibi bir yetkilerinin bulunmadığını, El Kunun'un iddia ettiğinin aksine pasaportunu Suudi Arabistan Elçiliği'nin değil, Bangkok polisinin aldığını söyledi. El Kunun daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtti.

İngiltere ve Avustralya'da bazı milletvekilleri ve aktivistler Suudi Arabistanlı aktivist Rahat El Muhammed El Kunun'a iltica hakkı verilmesi çağrısı yaptı.

UNHCR'in Tayland Temsilcisi Giuseppe de Vincentiis, açıklama yaparak El Kunun'un durumunu incelediklerini, üçüncü bir ülkeye yaptığı iltica talebinin sonuca ulaşmasının birkaç günü alacağını söyledi. El Kunun, şimdi Bangkok'da bir otelde iltica talebinin sonucunu bekliyor.

Giuseppe de Vincentiis "El Kunun'u arzusu dışında sınır dışı etmediği ve güvenliğini sağladığı için Taylandlı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Bangkok, Tayland, Suudi Arabistan, Güncel
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