Mültecilerden boşalan köy temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerden boşalan köy temizleniyor - Son Dakika

Mültecilerden boşalan köy temizleniyor

6 saat önce

Avrupa'ya kapıların açıldığı ilk günlerde binlerce mültecinin akın ederek Yunanistan'a geçtiği Doyran köyü, mültecilerin bölgeden ayrılmasının ardından temizlendi.

Mültecilerden boşalan köy temizleniyor, System.String[]

Avrupa'ya kapıların açıldığı ilk günlerde binlerce mültecinin akın ederek Yunanistan'a geçtiği Doyran köyü, mültecilerin bölgeden ayrılmasının ardından temizlendi.


Rejimin İdlib'deki hava saldırısında 34 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere Türkiye tarafından sınır kapıları açılmış ve binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etmişti. Sınır kapılarının açıldığı ilk günlerde mültecilerin en yoğun olarak geldiği bölgelerden biri de Meriç Nehri kıyısındaki Doyran köyü olmuştu. Burada toplanan binlerce mültecinin bir kısmı çeşitli yollarla nehri geçerek Yunanistan'a giderken, bir kısmı da başka noktalara yöneldi.


Mültecilerden geriye kalan çöpler temizlendi


Mültecilerin bölgeden ayrılmasının ardından İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, Doyran köyünde temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, mültecilerin nehir kıyısında toplandığı ormanlık ve açık alanlarda biriken çöpleri iş makineleriyle temizledi.


Mültecilerden boşalan köy temizlendi


Orman ve açık alanlar da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenirken, Edirne Belediyesi ekipleri ise mültecilerin yoğun olarak kullandığı Doyran köyündeki cami, tuvalet ve düğün salonu gibi ortak kullanım alanlarını temizledi - EDİRNE

Yunanistan, Doyran, Avrupa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:53:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mültecilerden boşalan köy temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]