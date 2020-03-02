Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi - Son Dakika

Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi

6 saat önce

Mültecilerin umuda yolculukları devam ediyor.

Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi, System.String[]

Mültecilerin umuda yolculukları devam ediyor. Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklerle botu Yunanistan kıyısına bağlayan mülteciler, koşarak Yunanistan içlerine doğru ilerledi.


Avrupa'ya gidecek mültecilere engel olunmayacağının duyurulmasının ardından binlerce mülteci sınırlara akın ediyor. 100 binin üzerinde mültecinin Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'nden geçişleri devam ediyor. Gün içerisinde onlarca mülteci Meriç Nehri üzerine kurdukları düzeneklere bağladıkları botlarla Yunanistan'a geçti. Yaşanan bu anlar İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Lastik botlara binen mülteciler Yunanistan'a geçtiklerinde koşarak Yunanistan'ın içlerine doğru koşarken Türkiye tarafında bekleyen diğer mülteciler ise botu bağlı olan iple tekrar kendilerine doğru çekiyor. Bu yöntemle onlarca mülteci Yunanistan'a geçerek gözlerden kayboldu. - EDİRNE

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı
Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mültecilerden ilginç geçiş yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]