Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi - Son Dakika

Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

6 saat önce

Edirne'de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin.

Edirne'de mültecilere üzerinde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazıları yazan broşürleri dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

İskandinavya'nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazılı broşürler dağıtmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı'na getirilen Jimmie Akesson, pasaport işlemlerinin ardından sınırdaşı edildi. Ülkesine uçak olmadığı için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kopenhag'a gönderilen Akesson, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ayrıca gazetecilere "Hangi medya" diye soran Akesson, gazetecilerin Türk medyası demesi üzerine gülerek cevap verdi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Mültecilere broşür dağıtan sağcı lider sınır dışı edildi

İstanbul, Edirne, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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